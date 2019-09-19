Son Dakika Haberleri: 6'ncı kat penceresinden düşen bebek öldü
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6'ncı kat penceresinden düşen bebek öldü

19 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde 6'ncı kat penceresinden düşen Mehmet Fatih Atal (1), hayatını kaybetti.

6'ncı kat penceresinden düşen bebek öldü, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde 6'ncı kat penceresinden düşen Mehmet Fatih Atal (1), hayatını kaybetti.

Olay, Atatürk Mahallesi Özyürek Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Sena-Davut Atal çiftinin bebeği Mehmet Fatih, 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden düştü. Bebeğin düştüğünü gören annenin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin düştüğü yerde kapsamlı inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Mehmet Fatih, Kapaklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:58 Kaynak: DHA
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