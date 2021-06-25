6'ncı katın terasından düşen görme engelli Duru öldü - Son Dakika

Olay, sabah saatlerinde, Ortahisar ilçesine bağlı Beşirli Mahallesi'nde meydana geldi. 6 katlı binanın terasında bulunan görme engelli Nejla Duru Kurt, beton zemine düşerek, ağır yaralandı. Çocuğun düştüğünü görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Duru, ambulansla kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde kurtarılamadı. Küçük çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak