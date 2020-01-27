Son Dakika › Güncel › 6'ncı katta intihara kalkıştı, polis ikna etti - Son Dakika
6'ncı katta intihara kalkıştı, polis ikna etti
6 saat önce
Siirt'te, bir iş yerinin 6'ncı katına çıkarak, intihar girişiminde bulunan A.B. (31), polis tarafından ikna edilerek, indirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:43 Kaynak: DHA
Siirt'te, bir iş yerinin 6'ncı katına çıkarak, intihar girişiminde bulunan A.B. (31), polis tarafından ikna edilerek, indirildi.
Atatürk Bulvarı'ndaki bir iş merkezinin 6'ncı katındaki pencereye öğle saatlerinde çıkan A.B., intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş merkezinin çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, A.B.'yi aşağıya inmesi yönünde ikna etti. A.B. de intihardan vazgeçip, indi.
Son Dakika 5'inci kata çıkıp intihar etmek istedi, vatandaşlar o anları film izler gibi seyretti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki intihar anı kamerada Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Çinli turistler temiz çıktı AFAD ekipleri zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Mustafa Emir'in kurtarılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı