6'ncı Kattan Apartman Boşluğuna Düşüp, Öldü
16 dakika önce
İZMİT'te, 6'ncı katta yaşadığı binanın apartman boşluğuna düşen Mustafa Beller hayatını kaybetti.
İZMİT'te, 6'ncı katta yaşadığı binanın apartman boşluğuna düşen Mustafa Beller hayatını kaybetti.
Olay, İzmit
Zabıtan Mahallesi D-100 Karayolu
Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir apartmanda meydana geldi. Binanın 6'ncı katında yaşayan Mustafa Beller, bilinmeyen bir nedenle apartman boşluğuna düştü. Bulunduğu yerde yaklaşık 9 saat kaldığı düşünülen Mustafa Beller'i, saat 12.45 sıralarında apartmandaki komşuları fark etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Mustafa Beller'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis
olay yeri inceleme ekipleri binada çalışma yaparken, Beller'in cenazesinin bulunduğu yerden alınması için olay yerine itfaiye çağırıldı. İtfaiye
ekiplerinin çalışmasının ardından Mustafa Beller'in cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi
'nin morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - İzmitkocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:57 Kaynak: DHA
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