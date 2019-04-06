Son Dakika Haberleri: 6'ncı Kattan Apartman Boşluğuna Düşüp, Öldü

6'ncı Kattan Apartman Boşluğuna Düşüp, Öldü

16 dakika önce

İZMİT'te, 6'ncı katta yaşadığı binanın apartman boşluğuna düşen Mustafa Beller hayatını kaybetti.

6'ncı Kattan Apartman Boşluğuna Düşüp, Öldü, System.String[]
İZMİT'te, 6'ncı katta yaşadığı binanın apartman boşluğuna düşen Mustafa Beller hayatını kaybetti.

Olay, İzmit Zabıtan Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir apartmanda meydana geldi. Binanın 6'ncı katında yaşayan Mustafa Beller, bilinmeyen bir nedenle apartman boşluğuna düştü. Bulunduğu yerde yaklaşık 9 saat kaldığı düşünülen Mustafa Beller'i, saat 12.45 sıralarında apartmandaki komşuları fark etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Mustafa Beller'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yeri inceleme ekipleri binada çalışma yaparken, Beller'in cenazesinin bulunduğu yerden alınması için olay yerine itfaiye çağırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından Mustafa Beller'in cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - İzmitkocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:57 Kaynak: DHA

Polis, D-100 Karayolu, İzmit, Güncel
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