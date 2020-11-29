Babası sinir krizi geçirdi! 6'ncı kattan düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Samsun'da, Bahçelievler Mahallesi'ne bağlı Yayha Kemal Sokak'ta saat 15.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

İlköğretim 8'inci sınıf öğrencisi Semih Gökyar, henüz bilinmeyen nedenle 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Semih Gökyar, tüm çabalara rağmen kurtarılmadı. Oğlunun hayatını kaybettiğini öğrenen baba Ahmet Gökyar ise sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.