Babası sinir krizi geçirdi! 6'ncı kattan düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Babası sinir krizi geçirdi! 6'ncı kattan düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
29.11.2020 18:23
Samsun'da 9 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairenin penceresinden düşen 13 yaşındaki Semih Gökyar hayatını kaybetti. Oğlunun öldüğünü öğrenen baba Ahmet Gökyar ise sinir krizi geçirdi.
Samsun'da, Bahçelievler Mahallesi'ne bağlı Yayha Kemal Sokak'ta saat 15.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.
İlköğretim 8'inci sınıf öğrencisi Semih Gökyar, henüz bilinmeyen nedenle 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Semih Gökyar, tüm çabalara rağmen kurtarılmadı. Oğlunun hayatını kaybettiğini öğrenen baba Ahmet Gökyar ise sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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