6'ncı kattan düşen 5 yaşındaki Belinay ağır yaralandı - Son Dakika
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6'ncı kattan düşen 5 yaşındaki Belinay ağır yaralandı

30.06.2022 21:06
6'ncı kattan düşen 5 yaşındaki Belinay ağır yaralandı

KAYSERİ'de, 12 katlı binanın 6'ncı katındaki cam balkondan düşen 5 yaşındaki Belinay Kılıçer, ağır yaralandı.

KAYSERİ'de, 12 katlı binanın 6'ncı katındaki cam balkondan düşen 5 yaşındaki Belinay Kılıçer, ağır yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Turgutreis Mahallesi Yapıcak Sokaktaki 12 katlı binanın 6'ncı katında meydana geldi. Belinay Kılıçer, iddiaya göre, oyun oynadığı sırada cam balkondan dengesini kaybederek, zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Belinay, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6'ncı kattan düşen 5 yaşındaki Belinay ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 6'ncı kattan düşen 5 yaşındaki Belinay ağır yaralandı - Son Dakika
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