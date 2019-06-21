Son Dakika Haberleri: 6'ncı kattan düşen işçi öldü
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6'ncı kattan düşen işçi öldü

1 saat önce

İZMİR'in Bornova ilçesinde, inşaat halindeki binanın 6'ncı katından düşen işçi Kudbettin Kırengin (41), hayatını kaybetti.

6'ncı kattan düşen işçi öldü, System.String[]
İZMİR'in Bornova ilçesinde, inşaat halindeki binanın 6'ncı katından düşen işçi Kudbettin Kırengin (41), hayatını kaybetti.
Olay, bugün saat 08.00 sıralarında metronun Sanayi durağı yakınlarındaki, özel firmaya ait bina inşaatının şantiyesinde meydana geldi. Kudbettin Kırengin, binanın 6'ncı katında çalışma yaptığı sırada dengesini kaybererek boşluğa düştü. Mesai arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kırengin, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kırengin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:01 Kaynak: DHA
Bornova, İzmir, İşçi, Güncel
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