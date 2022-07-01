6'ncı kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı - Son Dakika
Üye Girişi

6'ncı kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı

01.07.2022 11:28

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, apartmanın 6'ncı katındaki cam balkondan zemine düşen Belinay Kılıçer (5), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, apartmanın 6'ncı katındaki cam balkondan zemine düşen Belinay Kılıçer (5), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Turgutreis Mahallesi Yapıcak Sokak'taki 12 katlı binanın 6'ncı katında meydana geldi. Cam balkonda oyun oynayan Belinay Kılıçer, iddiaya göre, dengesini kaybedince zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldıran Belinay, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlattı.


YORUMLAR
500
6'ncı kattan düşen 5 yaşındaki Belinay ağır yaralandı 6'ncı kattan düşen 5 yaşındaki Belinay ağır yaralandı Kayseri'de yaralı bulunan atmaca ve yavru kerkenezler tedavi altına alındı Kayseri'de yaralı bulunan atmaca ve yavru kerkenezler tedavi altına alındı
Kaynak: DHA

Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6'ncı kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:28 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 16,72 seviyesinden işlem görüyor
11:27 Üst üste beş gündür düşüş eğilimine giren altının ons fiyatı 1.800 dolar seviyesinin altına geriledi
11:23 ABD'de cinsel İlişkiye girdiği gencin eski öğrencisi olduğunu fark eden öğretmen şoka uğradı
11:20 Otoyollarda hız sınırları limitleri yükseltildi: Edirne-Şanlıurfa otoyolunda 130 kilometre, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometreye çıkarıldı
10:43 Survivor All Star'da şampiyon olan Nisa Bölükbaşı'na sosyal medya tepkisi: Yatarak şampiyon olunmaz, hak etmedi
10:40 Avrupa'dan birçok teklif alan Yunus Akgün, yoluna Galatasaray ile devam etmeye karar verdi
10:35 İstanbul Ataşehir'de skandal görüntü! Kamuya açık yerde çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler
10:30 Vietnam savaşının simgesi olan "Napalm Girl" bombalar sebebiyle oluşan hasarın giderilmesi için Florida'da tedavi altına alındı
09:57 2023'te siyasete girecek olan Nihat Doğan'dan çok konuşulacak çıkış: MHP nasıl siyaset yapıyorsa HDP de yapsın
09:46 Mourinho istedi Zeki Çelik Roma forması giydi! 7 milyon karşılığında İtalyan devine transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 11:42:41. #1.13#
SON DAKİKA: 6'ncı kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement