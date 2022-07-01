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Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Turgutreis Mahallesi Yapıcak Sokak'taki 12 katlı binanın 6'ncı katında meydana geldi. Cam balkonda oyun oynayan Belinay Kılıçer, iddiaya göre, dengesini kaybedince zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası Kayseri Şehir Hastanesi 'ne kaldıran Belinay, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 6'ncı kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı - Son Dakika

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