6'ncı Kez Muhtar Seçilince Bakın Ne Yaptı
37 dakika önce
Gaziantep'te üst üste 6. kez girdiği muhtarlık yarışından zaferle çıkan Yukarıbayır Mahalle Muhtarı Hacı Yıldız, zaferini sokak ortasında kestiği 9 katlı pasta ile kutladı.
Gaziantep
'te üst üste 6. kez girdiği muhtarlık yarışından zaferle çıkan Yukarıbayır Mahalle Muhtarı Hacı Yıldız, zaferini sokak ortasında kestiği 9 katlı pasta ile kutladı. Gaziantep'in Şahinbey
ilçesine bağlı Yukarıbayır Mahallesi'nde yaşayan Hacı Yıldız, 1989 yılından itibaren girdiği tüm muhtarlık seçimlerinden zaferle ayrıldı. Muhtar Yıldız, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'ni de karşısına çok sayıda aday çıkmasına rağmen kazanmasının sevincini 9 katlı pasta keserek kutladı. Muhtarlık binası önünde kurulan ses sistemi ile kutlamaya katılan mahalleliye hitap eden Muhtar Yıldız, "Geçmiş seçimlerde hep bir arada bir bütün olarak kenetlenerek girdiğimiz tüm seçimi açık ara farklarla kazanmıştık. 31 Mart'taki seçimde bazı akrabalar, komşular ve dostlarımızın arasına fitne ve fesat sokulmaya çalışılmış olsa da sağduyulu akrabalar, komşular ve dostların sayesinde seçimi kazanan biz olduk. Herkese bu desteklerinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu. Zafer marşları ve türkülerin çalındığı kutlamada Muhtar Yıldız, kendi elleri ile kestiği pastayı mahalle sakinlerine ikram etti.
(Ahmet Demir/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:16 Kaynak: İHA
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