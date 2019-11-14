Son Dakika Haberleri: 6'ncı ortak kara devriyesi tamamlandı
Son Dakika Güncel 6'ncı ortak kara devriyesi tamamlandı - Son Dakika

6'ncı ortak kara devriyesi tamamlandı

6 saat önce

FIRAT'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının, 4'er araç ve İHA'larla katıldığı 6'ncı ortak kara devriyesi tamamlandı.

6'ncı ortak kara devriyesi tamamlandı, System.String[]

FIRAT'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının, 4'er araç ve İHA'larla katıldığı 6'ncı ortak kara devriyesi tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki 6'ncı kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Derbesiye bölgesinde icra edilen 6'ncı kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere toplam 8 kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 8,9 kilometre derinlikte ve 45 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyeyi tamamladı" denildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü YPG'nin sivillere yönelik saldırısı son anda önlendi
Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı İBB Meclisi'nde 39 ilçenin 2020 bütçesi onaylandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 19:08:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 6'ncı ortak kara devriyesi tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]