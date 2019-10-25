6'ncı Sosyal Fayda Zirvesi "İyiliğe giden en kısa yol" sloganıyla İstanbul'da başladı

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İSTANBUL - 6'ncı Sosyal Fayda Zirvesi "İyiliğe giden en kısa yol" sloganıyla İstanbul'da başladı. Zirvede konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sporu tabana yaymak için çalışıyoruz, hep birlikte çok çalışarak iyiliği artıracağız" dedi.

İklim değişikliği, artan eşitsizlikler ve buna bağlı krizler, göçler arasında toplumların daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir şekilde inşa edilmesi gibi konuların ele alındığı 'Sosyal Fayda Zirvesi' Beşiktaş'ta bulunan Zorlu Performans Sanatları Merkezinde başladı. Bu yıl 6'ncısı düzenlenen zirve, değişim mimarları ve gelecek odaklı düşünce önderlerinden oluşan bir topluluğu #2030ŞİMDİ teması etrafında bir araya getirdi. "İyiliğe giden en kısa yol" sloganıyla başlayan zirveye Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da konuşmacı olarak katıldı. Zirvede konuşan Bakan Kasapoğlu, "Tesislerimizde zaman sınırlamasını kaldırdık, sporu tabana yaymak için çalışıyoruz. Hep birlikte çok çalışarak iyiliği artıracağız" dedi.

"Sporun tabana yayılması ve performansın artırılması için çalışıyoruz"

Ülkemizde sporun tabana yayılması konusunda ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Muazzam statlardan salonlara kadar tesisleşme noktasında çok iyi bir durumdayız. Spor konusunda aşmamız gereken tek bir konu var o da spor konusundaki alışkanlıklardır. Spor kültürünü güçlendirmemiz ve alışkanlıkları yaygınlaştırmamız gerekiyor. Bunu başarabilirsek ulusal ve uluslararası anlamda bize fayda sağlayacak gelişmeler yaşanacaktır. Sporla ilgili iki ana amacımız var; sporun tabana yayılması ve sporda performans. Sporun tabana yayılması ve sporda performans konularında gönüllü faaliyetlerin çok önemli bir yeri var. Kadın-erkek, genç-yaşlı, engelli-engelsiz demeden herkesin spora ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunun yanında artık spor tesislerimizi 7/24 açık kalacak şekilde hazırladık. Dileyen istediği saatte gidip tesislerden faydalanabilecek. Bu gibi uygulamalarla, sporu ve spor kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Sporda hareketlilik önemli, biz de hareketliliği destekliyoruz,

Bakanlık olarak sağlıklı yaşam için hareketliliği desteklediklerini söyleyen Kasapoğlu, "Spor sağlık için bedensel anlamda çok önemli bir enstrümandır. Bu anlamda en önemli faktör de hareketliliktir. Bu konuda yerel yönetimlerimiz ve üniversitelerimizle çok önemli çalışmalarımız var. Ziyaret ettiğim üniversitelerde rektörlerimize ve öğrencilerimize bisiklet yollarını tavsiye ediyorum. Bu konuda hem bisiklet yollarının oluşturulması hem de bisiklet temin edilmesi sürecini destekliyorum. Hareket sağlık için önemli, bu yüzden yürüyüş yolları noktasında belediye ve yerel yönetimlerle çalışma halindeyiz" şeklinde konuştu.

"Tesislerimizde zaman sınırını kaldırdık"

Spor tesislerinde zaman sınırını kaldırarak vatandaşların istedikleri bir saatte giderek spor yapmalarına imkan sağlandığını ifade eden Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığının tesislerinde zaman sınırını kaldırdık ve spor engel tanımaz diyoruz. Kadın-erkek, genç-yaşlı, engelli-engelsiz herkesi davet ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte önemli bir çalışmalarımız var. Bu bağlamda okul öncesine kadar uzanan spor çalışmalarımız var. Biz sporun tabana yayıldığı bir sistem oluşturmayı hedefliyoruz. Son günlerde çok önemli başarılara imza attık, bu da çok önemli bir başlangıcı işareti. Spor toplumu olma konusunda bu yolda bu zirve vesilesiyle çağrıda bulunmak istiyorum" dedi.

"Hep birlikte çok çalışarak iyiliği artıracağız"

Gençleri geleceğe hazırlama konusundaki hedeflerinden bahseden Kasapoğlu, "Kitap çok önem verdiğimiz bir konu, kitap okumayı yaygınlaştırmak istiyoruz. Dijital yaşam tarzı ve teknoloji kullanımı konusunda ülkemizin geldiği süreç ortadadır. Gençlerimizi geleceğe üretken bir şekilde hazırlamak ve inovasyona yönelik kapasitelerini artırmak istiyoruz. Bu kapsamda gençlik merkezlerimizde atölyeler kurduk. Teknolojiyi sadece kullanan değil üreten bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Bizim toplumumuzun mayasında girişime açık olmak ve pratik zeka var. Çok güzel başarı hikayelerine şahit olacağız. Bu güzel hikayeleri çoğaltacak potansiyeli görüyorum. Hep birlikte çok çalışarak gayret ederek iyiliği artıracağız" ifadelerini kullandı.

"Gençler acele etsin, projelerini bize yollasın"

Gençlerden gelecek proje ve fikirleri değerlendirmek istediklerini söyleyen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gönüllülerle ilgili bir dizi çalışmamız var. Ülkemizde ciddi bir gönüllü olma potansiyelinin mevcut olduğunu söyleyebilirim. Bunu açığa çıkarmak için birtakım teknik faaliyetler yapıyoruz. Bunlardan biri de oluşturmuş olduğumuz 'gencgonulluler.gov.tr' isimli platformdur. Platformu ilan ettiğimiz geçen yıldan itibaren üye sayısı ve etkileşimi ciddi anlamda arttı. Bu halkayı genişletmemiz gerekiyor. Bu yıl 29 Ekim'de proje desteklerinde rekor bir başvuru var. Gençlerimiz, kültür sanattan çevreye, hayvan haklarına kadar pek çok alanda projeleriyle bize başvurdukları takdirde onları desteklemeye hazırız. Gençlerimizin üreten bir nesil olmasını istiyoruz. Bu yüzden gençlerimiz ellerini çabuk tutup projelerini bizlere yollasın. Temalar, girişimcilik ve inovasyon çok önemli. Henüz ilkokul çağında olan genç olma potansiyelindeki çocuklarımız bizler için çok değerli. Bu yüzden proje çağrısını ilkokula indirdik. Üreten geliştiren bir toplum olma yönünde bu çağrı çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.