Son Dakika Haberleri: '6'ncı Uluslararası Gitar Festivali' gerçekleşti
Son Dakika Kültür Sanat Haber

'6'ncı Uluslararası Gitar Festivali' gerçekleşti

1 saat önce

ONUR konuğu dünyaca ünlü besteci Leo Brouwer olan '6'ncı Uluslararası İstanbul Gitar Festivali' gerçekleşti.

'6'ncı Uluslararası Gitar Festivali' gerçekleşti, System.String[]
ONUR konuğu dünyaca ünlü besteci Leo Brouwer olan '6'ncı Uluslararası İstanbul Gitar Festivali' gerçekleşti.

20 – 24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen, sanat yönetmenliğini Ayşegül Koca'nın üstlendiği '6'ncı Uluslararası İstanbul Gitar Festivali', Maltepe Üniversitesi ana sponsorluğunda Maltepe Üniversitesi Mimar H. Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda yapıldı. Festivalde, konserlerin yanı sıra masterclasslar, seminerler, yarışmalar ve müzik aletleri fuarı müzikseverlerle buluştu.

Bu yıl 80'inci yaşını kutlayan dünyaca ünlü besteci Leo Brouwer'ın onur konuğu olarak katıldığı festivalde Brouwer hayranları ile bir araya geldi. 'En İyi Çağdaş Latin Müziği Bestesi' dalında Grammy ödülü sahibi Brouwer, festival vasıtasıyla 30 yıl sonra İstanbul'da gitaristlerle bir araya gelerek düzenlenen seminerle müzik yaşamını ve eserlerini anlattı.

Festivalin ilk günü açılış konserinde, uluslararası birçok yarışmada ödül sahibi olan Eren Süalp sahne aldı. Süalp konser programında, Brouwer'un 'Sonata' isimli eserini de seslendirdi. Konserin ikinci yarısında ise bugüne kadar 18 yarışmada birincilik elde eden ve kendi kuşağının en iyileri arasında gösterilen Goran Krivokapic, eserlerini müzikseverlerin beğenisine sundu.

Festivalin ikinci gününde Remi Boucher ve İtalyan gitarist Lorenzo Micheli, üçüncü gününde flamenko dalında ünlü gitarist Pedro Sierra ve Serranito, dördüncü gününde ise Ruben Bettencourt ve Marcin Dylla müzikseverlerle bir araya geldi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:56 Kaynak: DHA
Maltepe Üniversitesi, İstanbul, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum Tarihi Galatasaray Adası'nda söküm çalışmalarına başlandı Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı İstanbul'da yakalandı Oyuncu Metin, Müslüm Gürses'in Şarkısıyla Müzik Dünyasını Salladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 12:50:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: '6'ncı Uluslararası Gitar Festivali' gerçekleşti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]