6 nehir havzası yönetim planlarının hazırlanması projesinde, Marmara Havzası paydaşları İstanbul'da buluştu - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, "Temiz su kaynaklarına olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Ülkemizdeki yüzey akışının yüzde 50'si dört havzada toplanmış durumda. Ama nüfusun ancak yüzde 15'i bu havzalarda yaşıyor." diye konuştu.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA-2 dönemi kapsamında, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen "6 Havzada Nehir Havzası Yönetim Planlarının Hazırlanması İçin Teknik Yardım Projesi" Marmara Havzası Paydaş Danışma Toplantısı, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmaları, Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen, Proje Direktörü Ünal Sayman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AB Yatırımları Daire Başkanlığı Sözleşme Yöneticisi Kader Köse ve İstanbul Vali Yardımcısı Uğur Aladağ tarafından yapılırken, projeye ilişkin teknik sunum Proje Takım Lideri Dr. Jaroslav Slobodnik tarafından aktarıldı.

Burada konuşan Dikmen, su ihtiyacının başka bir kaynakla veya maddeyle ikame edilemeyeceğini bildirerek, "Temiz su kaynaklarına olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Ülkemizdeki yüzey akışının yüzde 50'si dört havzada toplanmış durumda. Fırat Dicle havzası, Doğu Akdeniz havzası, Doğu Karadeniz havzası, Antalya havzası. Ama nüfusun ancak yüzde 15'i bu havzalarda yaşıyor. Keza şu anda bulunduğumuz Marmara havzasında ülke nüfusunun yüzde 28'i yaşarken yüzey akışının ancak yüzde 4,5'i bu havzada bulunmaktadır. Su kaynaklarının havza bazında sürdürülebilir yönetiminin sağlanması maksadıyla birçok çalışma ve proje yürütüyor durumdayız." dedi.

Dikmen, önümüzdeki dönemde tüm havzalar için sektörel su tahsis planı çalışmalarının tamamlanmasını hedeflediklerini belirterek, "Projenin maksadı nehir havza yönetim planlarının su çerçeve direktifi uyarınca hazırlanmasında ülkemizin kapasitesinin artırılmasıdır. Proje, 6 milyon 915 bin avro bütçesiyle havza yönetimi konusunda ülkemizdeki en büyük proje olmakla birlikte halihazırda Avrupa Birliği destekli en büyük bütçeli, teknik yardım projelerinden birisidir. Proje kapsamındaki altı havza yüz ölçümü olarak yaklaşık iki yüz bin kilometrekarelik bir alanı kapsamakta ve bu da ülkemizin yaklaşık yüzde 25'ine tekabül ediyor. Ayrıca kısmen yada tamamen 42 il proje kapsamında değerlendirilecektir." diye konuştu.

Proje bütçesi 6 milyon 915 bin avro

Toplantıda verilen bilgiye göre, Eylül 2021'de başlanan ve 42 ay sürecek projenin Mart 2025'te bitirilmesi planlanıyor. Bütçesi 6 milyon 915 bin avro olan projeyi, DAI, NFB Mühendislik ve Müşavirlik, Finlandiya Çevre Enstitüsü SYKE ve ACC Danışmanlık'tan oluşan konsorsiyum yürütüyor. Projede genel olarak, AB SÇD (2000/60/EC) ve ilgili kardeş direktiflerin uygulanması yoluyla 6 havzadaki tüm su kütlelerinde iyi su durumuna ulaşılması ve ilgili sektörlerin ihtiyaç duydukları suyun adil, verimli ve planlı bir şekilde paylaştırılması hedefleniyor.

Projenin genel hedefi ve amacına dayalı olarak ulaşılacak sonuçlar ise şu şekilde:

"6 adet Nehir Havzası Yönetim Planının (NHYP) hazırlanması yoluyla Çevre ve İklim Değişikliği Faslının kapanış kriterinin yerine getirilmesi konusunda ilerleme kaydedilecek. İklim değişikliğinin etkileri ve kuraklık analizleri dikkate alınarak suyun 6 havzada paylaşılmasından ziyade, su kullanımının faydalarının paylaşılmasına bağlı olarak 6 adet Sektörel Su Tahsis Planının (SSTP) hazırlanması yoluyla her sektör için su talebinin hakkaniyetli bir şekilde karşılanması sağlanacak. Havzaya özgü SSTP'lerin gerekliliklerinin uygulanabilmesi için mevcut kurumsal yapının güçlendirilmesine yönelik mevzuat hazırlanacak. Kurumsal kapasite ve halkın farkındalığı artırılacak. Doğu Akdeniz Havzasında Çevresel Kalite Standartlarının uygulanmasının çevre ve sağlık üzerindeki etkileri belirlenecek. Proje kapsamında, 6 havza için, Nehir Havzası Yönetim Planları'nın önemli bileşenleri olan Karakterizasyon Raporu, Önemli Su Yönetimi Konuları Raporu, İzleme Raporu, Çevresel Hedefler Raporu ve Tedbirler Programı ile Sektörel Su Tahsis Planları ve Stratejik Çevresel Değerlendirme Raporları da hazırlanacak."