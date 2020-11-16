6. Neşet Ertaş 3 Bant Bilardo Şampiyonası tamamlandı

Kırşehir'de düzenlenen 6. Neşet Ertaş 3 Bant Bilardo Şampiyonası sona erdi.

Kırşehir Bilardo İl Temsilciliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki özel bir bilardo salonunda düzenlenen ve 3 gün süren şampiyonaya Kırşehir'den ve diğer kentlerden 64 sporcu katıldı.

Şampiyonada Hatay'dan Yusuf Bakırcı birinci, Tokat'dan Hasan Özsoy ikinci oldu, Ankara'dan Cihan Cengiz ve Adem Özçelik üçüncülüğü paylaştı.

Ödül töreninde konuşan Kırşehir Bilardo İl Temsilcisi Ferdi Aşıroğlu, bu yıl 6'ıncısını düzenledikleri şampiyonaya pandemi nedeniyle katılımcı sayısını düşürdüklerini belirtti.

Kırşehir'den 12, diğer kentlerinden 52 olmak üzere toplam 64 sporcuyla şampiyonayı tamamladıklarını ifade eden Aşıroğlu, "Etkinlikte pandemi kurallarına uyduk. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyet göstererek müsabakaları yaptık. İnşallah pandemi en kısa sürede biter ve 7. şampiyonayı daha coşkulu, fazla sporcuyla gerçekleştiririz. Etkinliğimizi desteklen ve bizzat katılan Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan ve Türksat Genel Müdür Yardımcısı Abdülkadir Şener ile Türkiye'nin bir çok şehrinden gelen tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dereceye giren sporculara kupaları ve ödülleri, Kırşehir Bilardo İl Temsilciliği üyeleri tarafından takdim edildi.