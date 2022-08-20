GÜNDEM ÖZETİ / 20 Ağustos 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 20 Ağustos 2022

20.08.2022 00:04
GÜNDEM ÖZETİ / 20 Ağustos 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bayrampaşa Hasbahçe Davet Evi'nde üç kademe ilçe yönetimi ve mahalle başkanlarıyla buluşacak, Bayrampaşa Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya gelecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bayrampaşa Hasbahçe Davet Evi'nde üç kademe ilçe yönetimi ve mahalle başkanlarıyla buluşacak, Bayrampaşa Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00/12.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sarıyer, Beşiktaş ve Kağıthane'de esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

(İstanbul/13.30/15.10/17.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sivas Green Park Hotel'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşacak, AK Parti Sivas İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na ve Yeni Sebze Hali Açılış Töreni'ne katılacak.

(Sivas/10.30/14.00/17.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres İstanbul Zyport ve Müşterek Koordinasyon Merkezinde denetimlere iştirak edecek.

(İstanbul/13.00/14.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 3. haftaya Bitexen Giresunspor- Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor- Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor- Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(Giresun/Hatay/19.15/Antalya/21.45)

2- Spor Toto 1. Lig'de 2. haftaya Tuzlaspor-Beyçimento Bandırmaspor, Yılport Samsunspor- Eyüpspor ve Altınordu- Sakaryaspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/17.00/Samsun/19.15/İzmir/21.45)

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YORUMLAR
500
e-Devlet'te adli sicil kaydı düzeltme ve silme talebi yoğunluğu e-Devlet'te adli sicil kaydı düzeltme ve silme talebi yoğunluğu İstanbul'da sis etkili oluyor İstanbul'da sis etkili oluyor
Kaynak: AA

Bekir Bozdağ, Bayrampaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 20 Ağustos 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 20 Ağustos 2022 - Son Dakika
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