GÜNDEM ÖZETİ / 10 Eylül 2022

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret edecek, Yozgat Belediyesi toplu açılış programına katılacak.

(Yozgat/13.45/14.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılışına katılacak, Başakşehir, Bağcılar ve Esenler'de esnaf ziyaretinde bulunacak.

(İstanbul/11.00-16.15)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle istişare toplantısı yapacak, gençlik buluşması programına iştirak edecek.

(Van/12.00/16.00/18.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, basın toplantısı düzenleyecek.

(Şanlıurfa/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Akgün Seramik Temel Atma Töreni'ne, AYDE Alüminyum Temel Atma Töreni'ne, Elginkan Holding-Serel Seramik AŞ Temel Atma Töreni'ne ve 741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılacak.

(Bilecik/13.30/15.30/17.00/18.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'na katılacak.

(Nevşehir/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından oğlu Charles, resmen İngiltere'nin yeni kralı ilan edilecek.

(Londra)

2- Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketlerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Karaçi)

SPOR

1- FIBA 2022 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turu mücadelesi Almanya'da başlayacak; Türkiye, Fransa ile karşı karşıya gelecek.

(Berlin/13.00)

2- Dünya Güreş Şampiyonası, grekoromen stilde mücadelelerle Sırbistan'da başlayacak. 55 kiloda Ekrem Öztürk, 72 kiloda Selçuk Can, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 87 kiloda Ali Cengiz mindere çıkacak.

(Belgrad)

3- Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasına Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor ve VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Giresunspor maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/17.00/İstanbul/20.00)

4- Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Beyçimento Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü, Gençlerbirliği-Tuzlaspor ve Sakaryaspor-Altaş Denizlispor maçları yapılacak.

(Balıkesir/16.30/Ankara/Sakarya/20.00)

5- TFF 2. Lig'de 3. hafta maçları yapılacak; TFF 3. Lig'de 2. hafta 3 maçla başlayacak.

6- Hentbolda 2022-2023 sezonu Erkekler Süper Ligi'nde yapılacak 3 maçla başlayacak.

7- Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Kastamonu Belediyespor, Karadağ'ın Buducnost BEMAX takımını konuk edecek.

(Kastamonu/17.00)

8- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanşında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Çekya'nın Robe Zubri takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Zubri/19.00)

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı İtalya Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.

(Monza/17.00)

10- ABD Açık Tenis Turnuvası (US Open) sürüyor.

(New York)

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