GÜNDEM ÖZETİ / 3 Eylül 2022 - Son Dakika
Üye Girişi

GÜNDEM ÖZETİ / 3 Eylül 2022

03.09.2022 00:05
GÜNDEM ÖZETİ / 3 Eylül 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Andırın'da "Ailemizin Çınarları Festivali"ne katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Andırın'da "Ailemizin Çınarları Festivali"ne katılacak.

(Kahramanmaraş/10.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valilik ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Sivas/13.00/13.30)

SPOR

1- FIBA 2022 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın Gürcistan'da düzenlenen A Grubu mücadelesinde Türkiye, ikinci maçında Bulgaristan ile karşılaşacak.

(Tiflis/17.15)

2- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'ndaki 9. maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek.

(Bursa/15.45)

3- Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasına, Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük, Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor, Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor ve Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/19.15/Giresun/21.45/İstanbul/19.15/21.45)

4- Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Tuzlaspor-Erzurumspor FK, Bodrumspor- Eyüpspor ve Yeni Malatyaspor- Çaykur Rizespor maçları yapılacak.

(İstanbul/16.30/Muğla/17.00/Malatya/20.00)

5- TFF 2. Lig'de 2. hafta, Beyaz ve Kırmızı Gruplarda yapılacak toplam 3 maçla başlayacak.

6- TFF 3. Lig'de 2022-2023 sezonu başlayacak; 1, 2 ve 3. Gruplarda toplam 9 maç yapılacak.

7- FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nın final etabı "MXGP of Türkiye" başlayacak.

(Afyonkarahisar)

8- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları sürüyor.

(New York)

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Hollanda Grand Prix'inin sıralama turları yapılacak.

(Zandvoort/16.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

YORUMLAR
500
MHP'nin 'Geleceğin Ekonomi Vizyonu' ve 'Türk Kuşağı: Türkiye'nin Büyük Stratejisi' kitapları tanıtıldı MHP'nin 'Geleceğin Ekonomi Vizyonu' ve 'Türk Kuşağı: Türkiye'nin Büyük Stratejisi' kitapları tanıtıldı İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İSTANBUL 2023 SEÇİMLERİNİN DE LOKOMOTİFİ OLACAKTIR İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İSTANBUL 2023 SEÇİMLERİNİN DE LOKOMOTİFİ OLACAKTIR
Kaynak: AA

Derya Yanık, Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 3 Eylül 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:08 Fenerbahçe, Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
23:02 Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti
22:32 Hakem Arda Kardeşler, Ümraniyespor-Trabzonspor maçında verdiği kararla tepkilerin odağı oldu!
22:20 AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanan Ünsal Ban, serbest bırakıldı
22:20 Oyuncu Merve Boluğur evleniyor! Haberi sosyal medya hesabından duyurdu
22:10 AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!
21:57 Bursa'da bir adam dolmuş durağında gördüğü eski eşini öldürüp intihar etmek istedi!
21:44 Fenerbahçe'den giden başarılı eldiven Berke Özer, Portimonense ile resmi sözleşme imzaladı
21:34 Erdoğan'dan partililere İstanbul talimatı: Bu rakam yetmez, 98 vekilliğin yarısından fazlasını biz alalım
21:10 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bakan Soylu'nun kendisine yönelik paylaşımı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Al bunu biraz ilgilen
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 00:05:25. #1.13#
SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 3 Eylül 2022 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement