GÜNDEM ÖZETİ / 27 Eylül 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 27 Eylül 2022

27.09.2022 00:04
GÜNDEM ÖZETİ / 27 Eylül 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenecek "Devlet Korumasında Yetişen Gençlerin Kamu Kurumlarına Atanması Töreni"ne iştirak edecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenecek "Devlet Korumasında Yetişen Gençlerin Kamu Kurumlarına Atanması Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/14.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Yavuz Bülent Bakiler Kütüphanesi açılış töreni ile Medya ve Şiddet Çalıştayı'na katılacak.

(İstanbul/11.00/14.00)

3- TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal, Litvanya Parlamentosu üyelerinden oluşan heyeti kabul edecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Almanya'da düzenlenecek WindEnergy Hamburg Konferansı ve Fuarı'na katılacak.

(Hamburg) ???????

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı mali aracı kuruluş istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CSO Ada'da, "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri"ne ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında Polonya'da Güney Kore ile karşılaşacak.

(Gdansk/15.00)

2- Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'ın ile THY'nin sponsorluk yaptığı TFF, TBF, TVF ve diğer federasyon başkanlarının katılımıyla Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul/10.00)

3- Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Gürcistan'ı konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

4- Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu maçları 6 karşılaşma ile başlayacak.

5- Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/17.00)

***

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YORUMLAR
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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Derya Yanık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 27 Eylül 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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