GÜNDEM ÖZETİ / 27 Eylül 2022

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenecek "Devlet Korumasında Yetişen Gençlerin Kamu Kurumlarına Atanması Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/14.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Yavuz Bülent Bakiler Kütüphanesi açılış töreni ile Medya ve Şiddet Çalıştayı'na katılacak.

(İstanbul/11.00/14.00)

3- TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal, Litvanya Parlamentosu üyelerinden oluşan heyeti kabul edecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Almanya'da düzenlenecek WindEnergy Hamburg Konferansı ve Fuarı'na katılacak.

(Hamburg) ???????

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı mali aracı kuruluş istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CSO Ada'da, "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri"ne ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında Polonya'da Güney Kore ile karşılaşacak.

(Gdansk/15.00)

2- Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'ın ile THY'nin sponsorluk yaptığı TFF, TBF, TVF ve diğer federasyon başkanlarının katılımıyla Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul/10.00)

3- Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Gürcistan'ı konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

4- Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu maçları 6 karşılaşma ile başlayacak.

5- Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/17.00)

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