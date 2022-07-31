GÜNDEM ÖZETİ / 31 Temmuz 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 31 Temmuz 2022

31.07.2022 00:03
GÜNDEM ÖZETİ / 31 Temmuz 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pursaklar'da "TÜRK-İŞ 70. Yıl Hatıra Ormanı İlk Fidan Dikim Töreni"ne katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pursaklar'da "TÜRK-İŞ 70. Yıl Hatıra Ormanı İlk Fidan Dikim Töreni"ne katılacak.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TİGEM Karacabey Tarım İşletmesinde düzenlenecek " Türkiye'nin Tarım Stratejileri" toplantısına iştirak edecek.

(Bursa/10.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tercih Destek Programı'nda gençlerle bir araya gelecek.

(İstanbul/14.30)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin Ordu ayağındaki yarışmaları takip edecek.

(Ordu/10.30)

GÜNCEL

1- 2022- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) "Genel Yetenek- Genel Kültür" ile "Eğitim Bilimleri" oturumları yapılacak.

(10.15/14.45)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Güney Kore'de düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nın finalinde Küba ile karşı karşıya gelecek.

(Seul/09.30)

2- Galatasaray, Avusturya kampında son hazırlık maçında İtalyan ekip Fiorentina ile karşılaşacak.

(Grödig/19.00)

3- Galatasaray Spor Kulübünde gayrimenkul ve taşınmazların değerlendirilmesi için üyelerden yetki istenecek olağanüstü genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak.

(İstanbul/10.00)

4- FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye B Grubu'ndaki ikinci maçında Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda İspanya ile karşılaşacak.

(İzmir/20.30)

5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Macaristan Grand Prix'si yapılacak.

(Budapeşte/16.00)

***

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Pursaklar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 31 Temmuz 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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