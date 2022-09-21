GÜNDEM ÖZETİ / 21 Eylül 2022

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankaya ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıklayacak.

(Washington/21.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2019-2021 dönemi hayat tablolarını ve temmuz ayı tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- BM 77. Genel Kurulu görüşmeleri ABD'nin New York kentinde devam edecek.

(New York)

SPOR

1- Voleybol Erkekler Balkan Kupası'ndaki ikinci maçında Cizre Belediyespor, Kosova'nın KV Peja takımıyla karşılaşacak.

(Şırnak/13.00)

2- UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta perşembe günü Lüksemburg'u konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz ve bir futbolcu TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını tesislerde yapacak.

Lüksemburg Teknik Direktörü Luc Holtz ve bir futbolcu, karşılaşmanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında Türkiye maçına ilişkin soruları cevaplayacak; takım son antrenmana statta çıkacak.

(İstanbul/15.45/16.30/18.00/19.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.