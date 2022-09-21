GÜNDEM ÖZETİ / 21 Eylül 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 21 Eylül 2022

21.09.2022 00:04
GÜNDEM ÖZETİ / 21 Eylül 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankaya ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankaya ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıklayacak.

(Washington/21.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2019-2021 dönemi hayat tablolarını ve temmuz ayı tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- BM 77. Genel Kurulu görüşmeleri ABD'nin New York kentinde devam edecek.

(New York)

SPOR

1- Voleybol Erkekler Balkan Kupası'ndaki ikinci maçında Cizre Belediyespor, Kosova'nın KV Peja takımıyla karşılaşacak.

(Şırnak/13.00)

2- UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta perşembe günü Lüksemburg'u konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz ve bir futbolcu TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını tesislerde yapacak.

Lüksemburg Teknik Direktörü Luc Holtz ve bir futbolcu, karşılaşmanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında Türkiye maçına ilişkin soruları cevaplayacak; takım son antrenmana statta çıkacak.

(İstanbul/15.45/16.30/18.00/19.00)

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YORUMLAR
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Kaynak: AA

Meral Akşener, İYİ Parti, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 21 Eylül 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 21 Eylül 2022 - Son Dakika
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