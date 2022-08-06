GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ağustos 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ağustos 2022

06.08.2022 00:03
GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ağustos 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pazaryeri, Söğüt ve Gölpazarı ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pazaryeri, Söğüt ve Gölpazarı ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edecek.

(Bilecik/11.20-16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile abluka altındaki Gazze Şeridi arasında yaşanan gerilime ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasına Demir Grup Sivasspor- Gaziantep FK ve Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/19.15/İstanbul/21.45)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Azerbaycan'la karşılaşacak.

(Bakü/17.00)

3- FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, yarı finalde Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

(İzmir/20.30)

4- Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda pist bisikletinde yarışlar sürecek.

(Konya)

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YORUMLAR
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da ziyaretlerde bulundu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da ziyaretlerde bulundu İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Yalova'da esnafı ziyaret etti İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Yalova'da esnafı ziyaret etti
Kaynak: AA

Meral Akşener, İYİ Parti, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ağustos 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ağustos 2022 - Son Dakika
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