GÜNDEM ÖZETİ / 28 Ağustos 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 28 Ağustos 2022

28.08.2022 00:06
GÜNDEM ÖZETİ / 28 Ağustos 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sapanca'da düzenlenecek Hizmet İhracatçıları Birliği programına katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sapanca'da düzenlenecek Hizmet İhracatçıları Birliği programına katılacak.

(Sakarya/13.00)

SPOR

1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki ikinci maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Sırbistan'ı konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

2- Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor, Yukatel Kayserispor-Bitexen Giresunspor, Trabzonspor- Galatasaray maçları yapılacak.

(İstanbul/Kayseri/19.15/Trabzon/21.45)

3- Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasına Bodrumspor- Adanaspor, Beyçimento Bandırmaspor-Göztepe, Gençlerbirliği- Pendikspor ve Altay- Ankara Keçiörengücü karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Muğla/Balıkesir/17.00/Ankara/19.15/İzmir/21.45)

4- TFF 2. Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftası tamamlanacak.

5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Belçika Grand Prix'si yapılacak.

(Liege/16.00)

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Kosovalı üst düzey yetkililer, Sırbistan ile varılan anlaşmadan memnun Kosovalı üst düzey yetkililer, Sırbistan ile varılan anlaşmadan memnun AB: 'Kosova ile Sırbistan giriş çıkışlar konusunda anlaşmaya vardı' AB: 'Kosova ile Sırbistan giriş çıkışlar konusunda anlaşmaya vardı'
Kaynak: AA

Mehmet Nuri Ersoy, Sırbistan, Sapanca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 28 Ağustos 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 28 Ağustos 2022 - Son Dakika
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