GÜNDEM / 28 Ağustos 2022 - Son Dakika
Üye Girişi

GÜNDEM / 28 Ağustos 2022

28.08.2022 09:04
GÜNDEM / 28 Ağustos 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sapanca'da düzenlenecek Hizmet İhracatçıları Birliği programına katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sapanca'da düzenlenecek Hizmet İhracatçıları Birliği programına katılacak.

(Sakarya/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki ikinci maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Sırbistan'ı konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor, Yukatel Kayserispor-Bitexen Giresunspor, Trabzonspor- Galatasaray maçları yapılacak.

(İstanbul/Kayseri/19.15/Trabzon/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasına Bodrumspor- Adanaspor, Beyçimento Bandırmaspor-Göztepe, Gençlerbirliği- Pendikspor ve Altay- Ankara Keçiörengücü karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Muğla/Balıkesir/17.00/Ankara/19.15/İzmir/21.45) (Fotoğraflı)

4- TFF 2. Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftası tamamlanacak. (Fotoğraflı)

5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Belçika Grand Prix'si yapılacak.

(Liege/16.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

YORUMLAR
500
GÜNDEM ÖZETİ / 28 Ağustos 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 28 Ağustos 2022 Kosovalı üst düzey yetkililer, Sırbistan ile varılan anlaşmadan memnun Kosovalı üst düzey yetkililer, Sırbistan ile varılan anlaşmadan memnun
Kaynak: AA

Mehmet Nuri Ersoy, Sırbistan, Sapanca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 28 Ağustos 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:59 ABD'de elektrikli araç dönemi başlıyor! Benzinli araçların satışı yasaklanıyor
08:16 ABD savaş gemileri Tayvan Boğazı'ndan geçti
07:55 Kim Milyoner Olmak İster'de romantik anlar! Yarışmacı, telefon joker hakkıyla eşini arayıp "Seni seviyorum" dedi
00:46 ABD'nin Gülşen çağrısına AK Parti'den çok sert tepki: Hadsizlik
00:34 Adana'da gergin anlar! Montella ile Balotelli maç sonunda birbirine girdi
00:13 MasterChef'e katıldığı için işten atıldığını gülerek anlatan yarışmacı şefleri şaşırttı: Hala mutlusun
00:11 3 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken babasını öldürdü
23:22 Sedat Peker'in çok konuşulan rüşvet çarkı iddiaları paylaşımların odağındaki holding sahibi tarafından doğrulandı
23:17 Erzurum Aziziye Tabyası'ndaki kan izlerinin hikayesi duygulandırıyor
23:07 Fransa'da kebapçı açmak isteyen Cengiz Ünder'in Türkiye ve İtalya'dan gelen teklifleri reddettiği iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 09:04:31. #1.11#
SON DAKİKA: GÜNDEM / 28 Ağustos 2022 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement