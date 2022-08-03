GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ağustos 2022 - Son Dakika
Üye Girişi

GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ağustos 2022

03.08.2022 00:03
GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ağustos 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aydıncık Köy Yaşam Merkezi'nin açılışına katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aydıncık Köy Yaşam Merkezi'nin açılışına katılacak.

(Ankara/11.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki Yerel Yönetimler Heyeti, partinin İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.

(Tunceli/12.30)

3- İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" yapacak.

(Ankara/11.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temmuz ayı dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla açıklayacak.

(Konya/15.30)

2- TÜİK temmuz ayı enflasyon rakamlarını kamuoyuyla paylaşacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ASEAN Dördüncü Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısında açılış konuşması yapacak.

(Punom Pen)

GÜNCEL

1- Ukrayna'dan Lübnan'a gitmek üzere yola çıkan ve İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde demirleyen Sierra Leone bayraklı, 27 bin ton mısır yüklü "Razoni" adlı gemide, Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya-Ukrayna-Türkiye-BM temsilcilerinden oluşan heyet tarafından denetleme yapılacak.

(İstanbul/08.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelecek.

(İstanbul/11.00)

2- UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunun ilk maçında perşembe günü Çekya'nın Slovacko takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde tamamlayacak; teknik direktör Jorge Jesus ve takımdan bir futbolcu maça ilişkin tesislerde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

Çekya temsilcisi Slovacko'nun teknik direktörü Martin Svedik ve takımdan bir futbolcu, Fenerbahçe maçına ilişkin düzenlenecek basın toplantısına soruları cevaplayacak ve takım son çalışmasını Ülker Stadı'nda yapacak.

(İstanbul/10.45/14.00/18.30/19.00)

3- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. eleme turunda deplasmanda perşembe günü İzlanda'nın Breidablik takımıyla ilk maçta karşılaşacak Medipol Başakşehir'de teknik sorumlu Erdinç Sözer ve takımdan bir futbolcu, Kopavogsvöllür Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak, takım son çalışmasını da statta tamamlayacak.

(Kopavogur/21.00/21.45)

4- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. eleme turunda deplasmanda perşembe günü Lihtenştayn'ın Vaduz takımıyla karşılaşacak Arabam.com Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut ve takımdan bir futbolcu, Rheinpark Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Takım son çalışmasını da karşılaşmanın oynanacağı statta yapacak.

(Vaduz)

5- FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye son 16 turunda Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Büyük Britanya ile karşılaşacak.

(İzmir/20.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

YORUMLAR
500
BAKAN ÖZER: BU EĞİTİM SİSTEMİ NE ÇEKTİYSE YANLIŞ EĞİTİM POLİTİKALARINDAN ÇEKTİ BAKAN ÖZER: BU EĞİTİM SİSTEMİ NE ÇEKTİYSE YANLIŞ EĞİTİM POLİTİKALARINDAN ÇEKTİ CANLI YAYIN DUYURUSU CANLI YAYIN DUYURUSU
Kaynak: AA

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ağustos 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:46 Inter, milli futbolcumuz Merih Demiral'ı renklerine bağlayacak yolu buldu!
23:18 Bolu'da, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 28 tekstil işçisinden 26'sı taburcu edildi!
23:01 Annesinin kına yakarak askere uğurladığı Piyade Er Yusuf Sofioğlu bugün şehit olmuştu! İşte yürek yakan o anlar
23:04 Ekrem İmamoğlu yemek yemeye araç konvoyuyla gitti! Kapı açma ayrıntısı dikkatlerden kaçmadı
22:51 Galatasaray'ın yeni transferi gelir gelmez sakatlık yaşadı! Leo Dubois, 3 hafta yeşil sahalara çıkamayacak
19:37 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'ya yandaş çıkıyorsun" diyen Erzurumlu vatandaşa: Kim PKK'ya destek çıkıyorsa Allah belasını versin
22:36 Erdoğan'ın müjdesini verdiği sosyal konut projesinde ayrıntılar netleşiyor: Taksitler 2-3 bin TL'den başlayacak
22:35 Fenerbahçe, 35 yaşındaki eldiven Salvatore Sirigu'nun transferi için adım atıyor!
21:38 Süper Lig ile ilgili "3 büyüklere deplasman yasağı uygulanacak" iddiası sosyal medyayı karıştırdı!
21:15 Yer: Ağlama Duvarı! Teröristbaşı Fetullah Gülen'in manevi evladı Enes Kanter Kudüs'te Yahudilerle birlikte ayin yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 00:10:09. #1.12#
SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ağustos 2022 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement