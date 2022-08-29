GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ağustos 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ağustos 2022

29.08.2022 00:05
GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ağustos 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde Erman Ilıcak Fen Lisesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde Erman Ilıcak Fen Lisesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "AK Parti Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında Başakşehir teşkilat toplantısına katılacak.

(İstanbul/12.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kültür Kuşağı Ankara programına iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tulu Porselen Fabrikası Açılış Töreni'ne, Ankara-Afyonkarahisar- İzmir YHT Üst Yapı Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Kütahya/14.00/Afyonkarahisar/17.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı dış ticaret ve haziran ayı katı yakıtlar istatistikleri ile ağustos ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'da düzenlenen "Gücün hakimiyeti mi, kuralların gücü mü?" temalı 17. Bled Stratejik Forumu'na katılacak.

(Bled)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Slovenya'da E Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

(Ljubljana/22.15)

2- Spor Toto Süper Lig'in 4. haftası Arabam.com Konyaspor- Fenerbahçe ve Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Eskişehir/19.15/İstanbul/21.45)

3- Galatasaray Kulübü ile Tunç Holding arasında Galatasaray Tekerlekli Sandalye Takımının sponsorluğunu içeren iş birliği anlaşması Nef Stadı'nda imzalanacak.

(İstanbul/12.00)

4- Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak. Antrenmanın başında Teknik Direktör Emre Belözoğlu ve bir futbolcu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

(İstanbul/18.30)

5- Spor Toto 1. Lig'in 3. hafta mücadelesi Sakaryaspor-Tuzlaspor maçıyla sona erecek.

(Sakarya/21.00)

6- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları başlayacak.

***

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Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ağustos 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ağustos 2022 - Son Dakika
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