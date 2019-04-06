Son Dakika Haberleri: 6 Nisan Cumartesi Dha Spor Gündemi

6 Nisan Cumartesi Dha Spor Gündemi

35 dakika önce

İEM ULUSLARARASI POLİS FUTBOL TURNUVASITürk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen İEM Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda KKTC ile Rusya üçüncülük dördüncülük müsabakasına çıkacak.

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İEM ULUSLARARASI POLİS FUTBOL TURNUVASI

Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen İEM Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda KKTC ile Rusya üçüncülük dördüncülük müsabakasına çıkacak. 

Türkiye ile Katar ise finale mücadelesini Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor maçından önce oynayacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG

16: 00 Demir Grup Sivasspor - Kayserispor

16: 00 Aytemiz Alanyaspor - Bursaspor

19: 00 Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor

FENERBAHÇE

Sarı-Lacivertliler Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

14: 00 Kafile, karayoluyla Ankara'ya hareket edecek.

SPOR TOTO 1. LİG

14: 00 Boluspor - Kardemir Karabükspor

19: 30 Balıkesirspor Baltok - İstanbulspor

19: 30 Osmanlıspor - Eskişehirspor

BASKETBOL

-Tahincioğlu BSL-

15: 15 Türk Telekom - Pınar Karşıyaka

17: 30 Büyükçekmece Basketbol - TOFAŞ

-KBSL-

14: 00 Kırçiçeği Bodrum - Mersin BŞB

14: 00 Galatasaray - Botaş

14: 00 Adana Basketbol - Samsun Canik Belediye

14: 00 OGM Orman Gençlik - Beşiktaş

14: 00 Çukurova Basketbol Kulübü - İzmit Belediyespor

16: 00 Kayseri Basketbol SK - Fenerbahçe

VOLEYBOL

- Vestel Venus Sultanlar Ligi-

13: 30 Fenerbahçe Opet - Türk Hava Yolları

14: 00 Karayolları - Halkbank

16: 00 Aydın B.Şehir Bld. - Çanakkale Bld.

JUDO

Antalya 2019 Grand Prix'inde ikinci gün müsabakaları yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:34 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Kıbrıs, Futbol, Polis, Spor
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