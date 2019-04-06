6 Nisan Cumartesi Dha Spor Gündemi
35 dakika önce
İEM ULUSLARARASI POLİS FUTBOL TURNUVASITürk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen İEM Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda KKTC ile Rusya üçüncülük dördüncülük müsabakasına çıkacak.
İEM ULUSLARARASI POLİS FUTBOL TURNUVASI
Türk Polis
Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen İEM Uluslararası Polis Futbol
Turnuvası'nda KKTC
ile Rusya
üçüncülük dördüncülük müsabakasına çıkacak. Türkiye
ile Katar
ise finale mücadelesini Türk Telekom
Stadı'nda Galatasaray
- Evkur Yeni Malatyaspor
maçından önce oynayacak.
SPOR TOTO SÜPER LİG
16: 00 Demir Grup Sivasspor
- Kayserispor
16: 00 Aytemiz Alanyaspor
- Bursaspor
19: 00 Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor
FENERBAHÇE
Sarı-Lacivertliler Ankaragücü
maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
14: 00 Kafile, karayoluyla Ankara'ya hareket edecek.
SPOR TOTO 1. LİG
14: 00 Boluspor
- Kardemir Karabükspor
19: 30 Balıkesirspor
Baltok - İstanbulspor
19: 30 Osmanlıspor - Eskişehirspor
BASKETBOL
-Tahincioğlu BSL-
15: 15 Türk Telekom - Pınar
Karşıyaka
17: 30 Büyükçekmece
Basketbol - TOFAŞ
-KBSL-
14: 00 Kırçiçeği Bodrum
- Mersin
BŞB
14: 00 Galatasaray - Botaş
14: 00 Adana
Basketbol - Samsun Canik
Belediye
14: 00 OGM Orman Gençlik - Beşiktaş
14: 00 Çukurova
Basketbol Kulübü - İzmit
Belediyespor
16: 00 Kayseri Basketbol SK - Fenerbahçe
VOLEYBOL
- Vestel
Venus Sultanlar Ligi-
13: 30 Fenerbahçe Opet
- Türk Hava Yolları
14: 00 Karayolları - Halkbank
16: 00 Aydın
B.Şehir Bld. - Çanakkale
Bld.
JUDO Antalya
2019 Grand Prix'inde ikinci gün müsabakaları yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:34 Kaynak: DHA
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