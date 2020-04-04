6 NİSAN'DAN İTİBAREN METRO SEFERLERİ  21.00'E KADAR YAPILACAK - Son Dakika

İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren Metro seferlerinin sadece 21.00'e kadar yapılacağını duyurdu. İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.

"Metro seferleri sadece 21.00'e kadar yapılacaktır. İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş- Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır. Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir. Değerli İstanbullulara duyurulur"