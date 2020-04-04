6 Nisan'dan itibaren Metro seferleri  21.00'e kadar yapılacak - Son Dakika

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6 Nisan'dan itibaren Metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
6 saat önce
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren Metro seferlerinin sadece 21.00'e kadar yapılacağını duyurdu.
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
, 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren Metro seferlerinin sadece 21.00'e kadar yapılacağını duyurdu. İmamoğlu Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.
"Metro seferleri sadece 21.00'e kadar yapılacaktır. İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş- Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır. Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir. Değerli İstanbullulara duyurulur"
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 09:20 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak TRT'nin koronavirüs için özel hazırladığı "Ev Yapımı" dizisi izleyiciyle buluşacak Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit