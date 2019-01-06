Son Dakika Haberleri: 6 Ocak Pazar Dha Spor Gündemi

6 Ocak Pazar Dha Spor Gündemi

1 saat önce

(ÖZEL) Ömer Ali Şahiner: "40 puanlık sezonun başarısını geride bırakmak istiyoruz""Milli takıma davet edilmeyi çok önceden bekliyordum""Kaçar gibi gitmeyi hiçbir zaman istemedim""Yapılmış bir başarı var, üstüne koyulması isteniyor""Aykut hocanın babacan bir tavrı var""Bu takım geçen sene küme...

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(ÖZEL) Ömer Ali Şahiner: "40 puanlık sezonun başarısını geride bırakmak istiyoruz"

"Milli takıma davet edilmeyi çok önceden bekliyordum"

"Kaçar gibi gitmeyi hiçbir zaman istemedim"

"Yapılmış bir başarı var, üstüne koyulması isteniyor"

"Aykut hocanın babacan bir tavrı var"

"Bu takım geçen sene küme de düşebilirdi"

(ÖZEL) Muhammet Demir: "Robinho iyi bir oyuncu, iyi bir karakterdi"

"Ligde bulunduğumuz konumdan memnunuz"

"Kendimi iyi hissediyorum"

"Her Türk futbolcu milli takımda olmayı ister"

"Kendim için belirlediğim bir gol sayısı var"

(ÖZEL) Bursasporlu Umut Nayir: "İlk yarıyı ortalama düzeyde bitirdik, daha da iyi bitirebilirdik"

"Her dönemde kendimi hazır tutmaya çalışıyorum"

"Kendimi geliştirme adına, daha fazla süre alma adına Bursaspor'u tercih ettim. Pişmanlığım yok"

"Oynadığım kulüplerde olumsuz tepkiyle karşılaşmadım, sporcu figürü sergilemeye çalışıyorum"

"Biz Sakho ile saha dışında da çok fazla görüşüyoruz, konuşuyoruz. Kariyer olarak çok önümde, ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum"

"Goller kaçacak, atılacak ama taraftarımız şundan emin olsun, sahada elimden geleni yapacağım"

"Takımımızın en önemli özelliği coşku ve mücadele"

(ÖZEL) Cihat Arslan: "Ligin 2'nci yarısındaki hedefimiz 25 puan" 

"Ligin ilk yarısı arzuladığımız gibi geçmedi"

"Riski hissediyoruz"

"2-3 transfer yapmak istiyoruz"

"Favori Başakşehir"

"Sert ve acil önlemler almamız gerekiyor" 

"Motivasyon sorunu yaşıyoruz"

" Trabzonspor, Ünal ağabey ile o öz kimliğini yakalamış görünüyor"

"Burak, Türk futbolu için önemli bir santrfor"

FENERBAHÇE

11.00 Sarı lacivertlilerde çalışmalar devam edecek.

13.00 Andre Ayew, Palazzo Convention Center'da basın toplantısı düzenleyecek.

GALATASARAY

10.30 - 17.30 Sarı kırmızılılar günü çift idmanla tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ

10.00 Siyah beyazlı yöneticiler kahvaltı organizasyonunda bir araya gelecek.

11.00 - 18.00 Devre arası kamp çalışmaları sürecek.

14.00 Loris Karius, basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

TRABZONSPOR

14.00 Sosa ve Abdülkadir ortak basın toplantısında konuşacaklar.

Bordo mavililerde çalışmalar sürecek.

KASIMPAŞA

11.00 Lacivert beyazlılar, sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla İstanbul kampını tamamlayacak ve akşam saatlerinde 2. etap kamp çalışmaları için Antalya'ya gidecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

11.00 Turuncu beyazlılar, Antalya kampındaki ilk çalışmasını yapacak.

HAZIRLIK MAÇLARI

15.00 Bursaspor - MVV Maastricht

16.00 Atiker Konyaspor - Hatayspor

17.30 Kayserispor - Go Ahead FC

AVRUPA'DAN FUTBOL

20.30 Benfica - Rio Ave ( Galatasaray'ın rakibi)

VOLEYBOL

-Efeler Ligi-

14: 00 Jeopark Kula Bld. - Fenerbahçe

BASKETBOL

-Tahincioğlu Basketbol Ligi-

13: 00 Afyon Belediyespor - Gaziantep Basketbol

15: 15 Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji

17: 30 Banvit - Fenerbahçe Beko

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:39 Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Ömer Ali Şahiner, Spor
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