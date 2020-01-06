6 Ocak Pazartesi DHA Spor Gündemi

Gençlerbirliği'nin Brezilyalı futbolcusu Fabricio Baiano: Hamza Hamzaoğlu'nun gelmesiyle ivme kazandık

"Bizimle iyi iletişim sağladığı için sanırım iyi sonuçlar almaya başladık"

"Sevildiğimi hissettiğim bir kulüpteyim"

"Berat, Avrupa 'nın büyük kulüplerinde oynayabilir"

"Bir kulübü benim için büyük yapan şey altyapıya verdiği önem"

"Süper Lig çok iyi oyuncuları içinde bulunduran bir lig"

"Seçmelere 3 gün boyunca kamyonun arkasında gidiyordum"

Yukatel Denizlispor'un genç oyuncusu Recep Niyaz: Ligi umduğumuz yerde bitirmek istiyoruz

"İkinci yarıya zor bir fikstür ile başlayacağız"

"İlk dört haftadan sonra neden yedek kaldığımı ben de bilmiyorum"

"Hedefim bir tık daha yukarı çıkarak daha iyi yerlerde top oynamak"

"Avrupa'ya gitmediğim için pişmanım"

"Avrupa'da oynayan milli futbolcularımızı gördükçe mutlu oluyorum"

"Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı olacağımıza inanıyorum"

Demir Grup Sivasspor'un kaptanı Ziya Erdal: Sivasspor 10 yıl sonra yeniden zirvede

"Mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz"

"Hocamız bizim için şans"

**KULÜPLERİN KAMP VE ARA DÖNEM TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR**

BEŞİKTAŞ

11.00 İkinci yarı hazırlıkları salon çalışmasıyla sürecek.

GALATASARAY

Sarı kırmızılı takım hazırlıklarını çift idmanla sürdürecek.

FENERBAHÇE

11.00 Sarı lacivertliler, Antalya kampının ilk çalışmasını yapacak.

ANTALYASPOR

13.30 Teknik direktör Tamer Tuna için imza töreni düzenlenecek.

BAŞAKŞEHİR

17.30 Turuncu lacivertliler Antalya kampında hazırlıklarını sürdürecek.

ALANYASPOR

11.00 Antalya temsilcisi, hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPOR

11.00 - 18.30 Bordo mavili takım, Antalya kampında ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.

KONYASPOR

17.30 Yeşil beyazlılar çalışmalarına devam edecek.

GAZİANTEP

11.00 Gaziantep FK, hazırlıklarına Antalya kampında devam edecek.

ANKARAGÜCÜ

16.00 Ankara ekibi, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.

YENİ MALATYASPOR

Malatya ekibi, hazırlıklarını devam ettirecek.

KASIMPAŞA

Lacivert beyazlılar, ikinci yarı hazırlıklarını yapacağı Antalya kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

MHK KIŞ SEMİNERİ

Antalya'da düzenlenen Üst Klasman Hakemleri, Üst Klasman Yardımcı Hakemleri, Üst Klasman Gözlemcileri ile Kadın FIFA hakem ve yardımcı hakemlerinin katıldığı MHK Kış Semineri, devam edecek.

AVRUPA'DAN FUTBOL

17.00 Juventus - Cagliari (Merih Demiral)