Son Dakika Haberleri: 6 okul binası için boşaltma kararı
Son Dakika Güncel 6 okul binası için boşaltma kararı

6 okul binası için boşaltma kararı

2 saat önce

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sonrası 6 ilçede bulunan 10 okul binasının detaylı inceleme ve tetkikler yapılması için boşaltılacağını açıkladı.

6 okul binası için boşaltma kararı, System.String[]

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sonrası 6 ilçede bulunan 10 okul binasının detaylı inceleme ve tetkikler yapılması için boşaltılacağını açıkladı. Okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin, geçici olarak çevre okullara yönlendirildiği bildirildi.

(İHA)

Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:25 Kaynak: İHA
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