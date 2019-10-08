6 okul binası için boşaltma kararı
2 saat önce
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sonrası 6 ilçede bulunan 10 okul binasının detaylı inceleme ve tetkikler yapılması için boşaltılacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:25 Kaynak: İHA
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sonrası 6 ilçede bulunan 10 okul binasının detaylı inceleme ve tetkikler yapılması için boşaltılacağını açıkladı. Okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin, geçici olarak çevre okullara yönlendirildiği bildirildi.
(İHA)
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