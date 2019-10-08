6 okul binasına boşaltma kararı
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Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHAİstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Silivri'de meydana gelen depremin ardından 5 ilçede bulunan 6 okul binasının inceleme yapılması için boşaltılacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:22 Kaynak: DHA
Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul
DHA
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
, Silivri
'de meydana gelen depremin ardından 5 ilçede bulunan 6 okul binasının inceleme yapılması için boşaltılacağını açıkladı.
Bu okullardan bir de Bahçelievler
Haznedar'da bulunan Abdi İpekçi
İlkokulu. Açıklamanın ardından veliler okul önüne gelerek çocukları almak üzere toplandı. Öğlenci olan öğrencilerinin eğitimlerinin saat 17.45'te biteceği öğrenildi.
Veliler ise alınan karardan memnun olduklarını belirtiyor. Bir veli, kararın olumlu olduğunu belirtirken, bir başka veli ise bir sürede çocuğunu okula göndermediğini belirtti. Okulda bulunan çocuğu almak için bekleyen bir başka veli ise, "Hasarlı bir okulda eğitim görmektense bu şekilde olması daha iyi" dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Okuldan görüntüler
-Öğrencilerin okul içinde görüntüsü
-Velilerin görüntüsü
-Veliler ile röportaj
-Bir kız öğrencinin okul binası içinde görüntüsü
-Detaylar
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