6 önce inşa edilmişti! Malatya'daki depremde yeni yapılan bina yıkıldı

Maraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Malatya'da da ağır hasara neden oldu.

6 AY ÖNCE İNŞA EDİLDİ

Şehrin en yeni yerleşim yerlerinden Bostanbaşı mevkiinde 6 ay önce inşa edilen iki bloklu Asur Konutları projesi de depremde ağır hasar aldı. Bloklardan birinin çökme anı site sakinleri tarafından kaydedildi.

"DEPREME DAYANIKLI" DİYE SATMIŞLAR

Yapımı bir yıl önce tamamlanan projenin satışının yapıldığı internet sitesinde "Son Deprem Yönetmeliğine Uygun Betonarme Proje, Depreme dayanıklı Radye Temel" ifadeleri yer alıyor.