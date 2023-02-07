Maraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Malatya'da da ağır hasara neden oldu.
Şehrin en yeni yerleşim yerlerinden Bostanbaşı mevkiinde 6 ay önce inşa edilen iki bloklu Asur Konutları projesi de depremde ağır hasar aldı. Bloklardan birinin çökme anı site sakinleri tarafından kaydedildi.
Yapımı bir yıl önce tamamlanan projenin satışının yapıldığı internet sitesinde "Son Deprem Yönetmeliğine Uygun Betonarme Proje, Depreme dayanıklı Radye Temel" ifadeleri yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › 6 önce inşa edilmişti! Malatya'daki depremde yeni yapılan bina yıkıldı - Son Dakika