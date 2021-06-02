6. Orta doğu Sempozyumu gerçekleştirildi - Son Dakika

6'ncı kez İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) tarafından düzenlenen Uluslararası Orta doğu Sempozyumu son buldu. Sempozyumda birçok yerli ve yabancı bilim insanı bir araya geldi.



İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyasal Araştırmalar Merkezi (IGUSAM) tarafından düzenlenen sempozyumun bu yılki konusu 'Sosyo-Politik Yönleriyle Orta Doğu'da Değişim' oldu. Bölgedeki değişimlerin nedenlerini siyasal, toplumsal, tarihsel, ekonomik ve kültürel açıdan inceleyerek bölgenin sosyo-politik yapısının geçirdiği değişimlerin ele alındığı sempozyuma 26 uluslararası bilim insanı analizleriyle katkıda bulundu.



Açılış konuşmalarını Rektör Prof. Dr. Burhan Aykaç'ın ve İGÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yavuz Çilliler'in yaptığı sempozyum toplam 6 oturum şeklinde gerçekleştirildi.



Sempozyumda ele alınan konular ise şu şekilde sıralandı:



Göç ve Entegrasyon, Siyaset ve Ekonomi, Medya, Toplum ve Siyaset, Bölgesel Cinsiyet Hareketleri, Terörizm ve Sivil Toplum, Ulus Devlet ve Siyasi Sistem, Gençlik Hareketleri, Bölgesel Güç Mücadeleleri ve Güvenlik Politikaları, Din ve Siyaset, Uluslararası Örgütler ve Devlet-dışı Organizasyonlar, Toplum ve Kültür, Orta Doğu Ülkeleri ve Küresel Güçler Arasındaki Etkileşim. - İSTANBUL