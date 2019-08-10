Son Dakika Haberleri: 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
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6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

1 saat önce

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi, System.String[]
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."
(İHA)
Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:00 Kaynak: İHA
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