6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
1 saat önce
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:00 Kaynak: İHA
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak
kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile 6 PKK
'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."
(İHA)
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