Son Dakika Haberleri: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

54 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı planlandığı gibi başarılı şekilde devam ediyor.

6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı planlandığı gibi başarılı şekilde devam ediyor.

Harekat kapsamında başta PKK'lı teröristler olmak üzere örgütün sığınak, barınak, mağara, mühimmat ve yaşam malzemeleri tespit edilip imha ediliyor.

Aralıksız şekilde devam eden harekatta son olarak 6 PKK'lı terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece 4 haftadır devam eden Pençe Harekatı'nda toplam etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı da 57'ye yükseldi.

Ayrıca harekatın başından bu yana bölücü terör örgütüne ait toplam 84 mayın ve el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Aynı şekilde örgütün toplam 136 mağara ve sığınağı da içerisindeki yaşam malzemesi ve mühimmatlarla birlikte kullanılamaz hale getirildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:00 Kaynak: İHA
Hakurk, Irak, PKK, 3. Sayfa
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