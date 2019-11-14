Son Dakika Haberleri: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."

(İHA)

Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 07:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü YPG'nin sivillere yönelik saldırısı son anda önlendi
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi Putin: Türkiye ile Suriye'deki ihlallere fiili müdahale etmek konusunda anlaştık Eski CHP milletvekili Yılmaz Ateş, partisinden ihraç edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 02:07:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]