Son Dakika Haberleri: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MSB: "Irak kuzeyi Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.

6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MSB: "Irak kuzeyi Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:35 Kaynak: İHA
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