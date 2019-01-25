6. Pursaklar Belediyesi Elmadağ Kayak Şenliği Başladı
24 dakika önce
Ankara'da bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Pursaklar Belediyesi Elmadağ Kayak Şenliği başladı.
Ankara
'da bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Pursaklar Belediyesi Elmadağ
Kayak Şenliği başladı.
Elmadağ Kayak Merkezi
'ne giden gençler, şenliğin ilk gününde kızaklarla kayıp atlara binmenin mutluluğunu yaşadı.
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin
'in ikramı olan ekmek arası sucuk yiyen gençler, doyasıya eğlendi.
Üç gün boyunca devam edecek olan Kayak Şenliği'ne ilçe genelinden çok sayıda genç katılarak kış sporunun keyfini çıkartacak.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:34 Kaynak: AA
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