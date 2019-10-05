6 rotasyonla Başkent'te

Ligde 2 haftadır kazanamayan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına Gençlerbirliği karşılaşması için "Bu galibiyete ihtiyacımız var" derken, takımda önemli bazı değişiklikler olacak.



Sakatlığı nedeniyle PSG maçında oynamayan Lemina'nın ardından ağrıları bulunan Falcao ve Luyindama da Başkent'e götürülmedi. Falcao'nun, aşırı yükleme halinde sakatlık yaşamaması adına oynamayacağı ve ciddi bir durumunun olmadığı belirtildi.



Nagatomo bekleyecek



Terim, hem bu gelişmeler hem de yüksek performans almak adına 'rotasyon' uygulamasına devam edecek. Tecrübeli teknik adamın yapacağı zorunlu değişiklikler şöyle olacak: Sakat Luyindama yerine Ankara'da stoper de Ryan Donk oynayacak. Falcao'nun yerine ise bu kez gol silahı Florin Andone olacak. Terim'in rotasyon kapsamında ise en az 2 ismi kenara alması bekleniyor... Bunların ilki Yuto Nagatomo... Sarı kırmızılı takımın yoğun maç trafiğinde sürekli forma giyen Japon oyuncu, Başkentte dinlendirilecek.



Babel hamle oyuncusu



Tecrübeli teknik adamın Japon oyuncusu yerine sol bekte Ömer Bayram'a şans vermesi bekleniyor. Diğer isimlerin ise Ryan Babel ile Şener Özbayraklı olması bekleniyor. Terim'in, sezon başından bu yana sürekli oynayan bir diğer isim Ryan Babel'i de Başkentte dinlendireceği öğrenildi. Hem üst üste görev alması hem de son vuruşlarda beklenen katkıyı sağlayamayan Babel'i, Terim'in bugün hamle oyuncusu olarak kullanması bekleniyor. Ayrıca sağ bekte de Mariano'nun yerine Şener'in ilk 11'de başlama ihtimali var.