6 saat süren yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Bugün saat 11.30 sıralarında çıkan yangına 15 arazöz, 1 adet dozer, 60 yangın işçisi ve 10 teknik personelle müdahale edildi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına müdahale çalışmaları 6 saat sürdü. Saat 17.30 sıralarında kontrol altına alınan yangında, 8 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

- Demre 'de çıkan orman yangınında 8 hektarlık alan zarar gördü

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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