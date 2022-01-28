Üye Girişi
6 saatlik çalışma sonucu kardan dev tank yaptılar - Son Dakika

6 saatlik çalışma sonucu kardan dev tank yaptılar

28.01.2022 19:54

6 saatlik çalışma sonucu kardan dev tank yaptılar İşçiler yaptıkları kardan tanka "TOGG" ismini verdi Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik gölü kenarında çay bahçesinde çalışanlar tarafından yapılan kardan tank görenleri şaşırtıyor.

6 saatlik çalışma sonucu kardan dev tank yaptılar

İşçiler yaptıkları kardan tanka "TOGG" ismini verdi

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik gölü kenarında çay bahçesinde çalışanlar tarafından yapılan kardan tank görenleri şaşırtıyor. İşçiler, 2 ton karın kullanıldığı tanka ise TOGG ismini verdi.

İznik gölü kıyısında bulunan Çınar Aile Çay Bahçesi işletmecisi Mehmet Udun ve yeğeni Serdar Udun ile çalışanları, kardan tank yaptı. Çalışanlar, tam 6 saatlik bir çalışma ile kardan dev bir tank yaptı.

Çay bahçesi yanında bulunan bungalov evlerde kalan Gemlik'teki TOGG mühendislerinin de büyük ilgisini çeken tanka ise TOGG ismi verildi. İşletme sahibi Mehmet Udun, "Arkadaşlar ve yeğenlerimizle beraber yıllardır bir tank yapmayı düşünüyorduk. Gemlik'teki TOGG fabrikasında çalışan arkadaşlarımız da vardı. Onlardan ilhamla ismini TOGG koyalım dedik. Arabamız olduğu gibi bir de tankımız olsun istedik" dedi.

Öte yandan tank vatandaşlardan da büyük ilgi görüyor. Çok sayıda vatandaş kardan tank ile fotoğraf çekiliyor.

6 saatlik çalışma sonucu kardan dev tank yaptılar
6 saatlik çalışma sonucu kardan dev tank yaptılar
6 saatlik çalışma sonucu kardan dev tank yaptılar

YORUMLAR
500

Orhangazi, İznik, TOGG, Çay, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 6 saatlik çalışma sonucu kardan dev tank yaptılar - Son Dakika


Siverek'te husumetli aileler arasında silahlı kavga! Siverek'te husumetli aileler arasında silahlı kavga!         
19:56
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak         
17:18
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor 'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor         
16:55
Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı         
15:38
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü         
15:31
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı!         
14:54
Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir         
14:41
Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar! Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar!         
14:35
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti 19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti         
11:18
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni         
07:43

Son Dakika Haberleri
19:55 Siverek'te husumetli aileler arasında silahlı kavga!
19:37 İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam yapıldı
19:37 Hepsijet işçileri de eylemde! Firmanın reklam yüzü Cem Yılmaz'dan işçilere destek
19:31 Son Dakika: İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması yarın bitiyor
19:22 Galatasaray, taraftarına müjde üstüne müjde verecek
19:11 Fatma Girik, Bodrum'da toprağa verildi
19:13 Cinsel istismar suçundan tutuklanan uzman çavuş serbest bırakıldı
19:11 Benzin istasyonunda park halindeki tır bomba gibi patladı!
18:57 Zamlar sonrası gelen faturalar esnafı isyan ettirdi: Ya kredi çekeceğiz ya da bir şeylerimizi satacağız
18:30 Genç kız, kendisine yapılan ahlaksız teklifi videoya çekip TikTok'tan paylaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 20:06:53. #1.12#
SON DAKİKA: 6 saatlik çalışma sonucu kardan dev tank yaptılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement