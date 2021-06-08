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'6 saatten az uyku alzheimer, kanser ve kısırlığa yol açıyor' - Son Dakika

'6 saatten az uyku alzheimer, kanser ve kısırlığa yol açıyor'

08.06.2021 12:35
'6 saatten az uyku alzheimer, kanser ve kısırlığa yol açıyor', System.String[]

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Göğüs ve Uyku Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş, 6 saatten az uykunun yetişkinlerde alzheimer, kanser ve kısırlık gibi hastalıklara yol açtığını, kilo vermeyi engellediğini söyledi.

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Göğüs ve Uyku Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş, 6 saatten az uykunun yetişkinlerde alzheimer, kanser ve kısırlık gibi hastalıklara yol açtığını, kilo vermeyi engellediğini söyledi.

NKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Göğüs ve Uyku Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş, yetişkin ve çocuk bireylerde sağlıklı uykunun önemini anlattı. Çocuklarda en az 7 saat uykunun gerekli olduğunu belirten Altuntaş, 6 saatin altında uyuyan yetişkinlerde ise özellikle alzheimer, kanser ve kısırlık gibi hastalıklarla kilo verme problemi görüldüğünü dile getirdi. Kilo vermenin uyku esnasında salınan iki önemli hormona bağlı olduğunu belirten Doç. Dr. Altuntaş, bunlardan ilkinin 'ghrelin' denilen hormon olduğunu belirtti.

'GECE 00.00-03.00 ARASI UYUMAZSANIZ VÜCUT KARBONHİDRAT İSTİYOR'Gece 00.00 ile 03.00 arasında uyunmadığı takdirde 'ghrelin' denilen hormonun özellikle karbonhidrat tüketmeyi tetiklediğini belirten Altıntaş, "Bir gece 00.00 ile 03.00 arasında uykusuz geçirdiniz ve acıktınız, buzdolabına gittiniz. Buzdolabına gittiğiniz zaman orada bir yerde dondurma var bir yerde de salata var. Hangisini tercih edersiniz? Dondurmayı tercih edersiniz. Aslında bu sizin tercihiniz değil. Bu, sizin içinizdeki bir hormonun tercihi. Ghrelin dediğimiz bir hormon var. Ghrelin size diyor ki; 'Dondurmayı ye, şekeri ye, karbonhidratı tüket'. Dolayısıyla bizim tercihimizi yapan bu içimizdeki ghrelin dediğimiz hormon. Demek ki uyumadığımız takdirde, gece 00.00 ile 03.00 arasını uykuda geçirmediğimiz takdirde durmadan vücut karbonhidrat tüketmeyi istiyor" dedi. 'BÜYÜME HORMONU SALGILAMAYAN VÜCUT KİLO VEREMEZ'Vücutta ikinci etkiyi büyüme hormonunun yarattığını söyleyen Altıntaş, "İkincisi ise bizim büyüme hormonu dediğimiz bir hormon var. Bu hormonun özelliği çocukları büyütür. Yaşlılardaysa ya da ergenliğe gelmiş insanlardaysa erkeklerde göbek yağlarını, kadınlarda ise basen yağlarını eritir. Aynı zamanda kaslı olmamızı sağlar. Bu hormon ne zaman salgılanır? Sadece gecenin ilk yarısında, yani saat 23.00 ile 03.00 arasında salınır. Siz bir gece uyumadınız, saat 3'ü geçirdiniz ki şu an özellikle o sıkıntıları çekiyoruz. Bu saatleri uykusuz geçirdiğiniz için bu hormon salınmayacak. Dolayısıyla doğal olarak da bu hormon olmadığı için istediğiniz kadar diyet yapın, diyetisyene gidin. Sizden şu sözü duyacağız: 'Hocam ben su içsem yarıyor'. İşte bunun sebebi vücudunuzun metabolizmasının yavaşlamış olması. Dolayısıyla growth hormonunun salınmaması size kilo aldırıyor" diye konuştu. '6 SAATİN ALTINDA UYUMAK ALZHEİMERA NEDEN OLUR' Doç. Dr. Nejat Altıntaş, bir insanın mutlaka en az 6 saat uyumasını gerektiğini kaydederek, "Mutlaka en az 6 saat uyumayı tavsiye ediyorum. 6 saatin altında uyuyanlarda yapılan çalışmalarda şunu göstermişler, birincisi kilo almışsınız. Büyüme hormonu salınmaz, ghrelin salınır şekerlere karşı ilginiz artar. İki alzheimer hastalığı biliyorsunuz insan ömrünün uzamasıyla beraber iki kişiden bir kişide artık 80 yaş üzerinde görülmeye başladı. Ayrıyeten 6 saatin altında uyuyan, mesela 4 saatin altında uyumuş önümüzde örnekler var. Margaret Thatcher 4 saatin altında uyurdu. ya da Ronald Reagan 4 saatin altında uyurdu. Bu ikisi de alzheimer hastası olmuştur. Yani 6 saatin altında uyumak alzheimer hastalığına sebep olur" ifadelerini kullandı.'AZ UYKU HEM KANSERE HEM DE KISIRLIĞA NEDEN OLUR'6 saatin altında uyumanın hormonal kanserlere neden olduğunu dile getiren Altıntaş, "Özellikle hormonal kanserler dediğimiz meme kanseri, kolon kanseri ve prostat kanseri artar. Hemşirelerde yapılan bir çalışma var. Gece uyumayan, gece nöbet tutan hemşirelerde kanserin yüzde 200 daha fazla arttığı gösterilmiş. Yine hormon seviyesi, erkeklik hormonu seviyesi her geçen sene azalır. 6 saatin altında uyuyan erkeklerde vücudundaki erkeklik hormonu seviyesi, kendilerinden 10 sene daha yaşlı bir erkeğin erkeklik hormonu seviyesine düşer.  Dolayısıyla kısırlığa da sebep olabilir. Yani üremenizi azaltır. Bir taraftan hem uyumamak sizi yaşlandırıyor, hem de üremeyle ilgili problemler açığa çıkıyor. Ayrıyeten de çocuklarda da çok ciddi öğrenme problemlerine sebep olabilir" dedi.


- Tekirdağ
'6 saatten az uyku alzheimer, kanser ve kısırlığa yol açıyor'
'6 saatten az uyku alzheimer, kanser ve kısırlığa yol açıyor'

Araştırma Hastanesi, Nejat Altıntaş, Tekirdağ, Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel '6 saatten az uyku alzheimer, kanser ve kısırlığa yol açıyor' - Son Dakika


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