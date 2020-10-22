6. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

6. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

22.10.2020 22:31
6. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

Sakarya Üniversitesince (SAÜ) düzenlenen 6. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi.

Sakarya Üniversitesince (SAÜ) düzenlenen 6. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ve Sakarya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle SAÜ İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen festivalin ödül töreni Sakarya Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

SAÜ Devlet Konservatuvarı'nın seslendirdiği "Türk Sinemasında Unutulmayan Şarkılar" konseri dinleyicilerin beğenisini topladı.

Zeybek gösteriminde de bulunulan etkinlikte, Türk sinemasına katkılardan dolayı ödüle layık görülen ancak pandemi nedeniyle geceye katılamayan Şemsi İnkaya ve Tamer Levent'in gönderdiği tebrik videoları izlendi.

SAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in selamlama konuşmasının ardından katılımcılara hitap eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sanatı ve sanatçıyı destekleyerek onların yeni bakış açılar geliştirmesine ön ayak olmanın önemli görevlerinden biri olduğunu söyledi.

Yüce, sanatı ve sanatçıyı desteklemenin önemli olduğuna dikkati çekerek, tarihte uygulanan sistemlerden örnekler verdi.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ise Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklerinin, geçmişten geleceğe köprü kurulması adına kendilerini cesaretlendirdiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından kazananların açıklandığı festivalde kurmaca dalında birinciliğe "Şeker Gıda" filmiyle Ferman Narin layık görüldü. İkinci"Tepetaklak Cinayet" isimli eseriyle Çamran Azizoğlu, üçüncü "Lekesiz" filmiyle Mehmet Oğuz Yıldırım oldu.

Belgesel dalında ise "Oyuncakçı" filmiyle Yağmur Kartal birinci seçildi. İ"Seval" isimli eseriyle Ahmet Keçili ikinci, "Büyülü Fener Bekçileri" belgeseliyle Ferhat Zengin-Bahadır Kapır ikilisi üçüncü oldu.

Gece, toplu hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

İletişim Bilimleri Fakültesi, Film Festivali, Sakarya, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 6. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

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