"6 Sanatçı Öncülünü Arıyor" sergisi Akbank Sanat'ta sanatseverleri bekliyor - Son Dakika

"6 Sanatçı Öncülünü Arıyor" sergisi Akbank Sanat'ta sanatseverleri bekliyor

30.12.2020 14:39

Akbank Sanat, "6 Sanatçı Öncülünü Arıyor" adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Akbank Sanat, "6 Sanatçı Öncülünü Arıyor" adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman'ın üstlendiği sergide, 6 sanatçı ve "öncül" olarak seçilen sanatçıların eserleri yer alıyor.

Sergi kapsamında sanatçı Murat Akagündüz Avni Lifij'i, Alpin Arda Bağcık İrfan Önürmen'i, Ramazan Can Şakir Gökçebağ'ı, Fırat Engin Sarkis'i, Güneş Terkol Gülsün Karamustafa'yı, Burcu Yağcıoğlu ise Semiha Berksoy'u kendi öncülü olarak seçti.

Açıklamada küratör Kahraman'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Türkiye'de yaşanan sert modernleşmenin getirdiği bir yanılgı var, yeni, modern ve nihayet güncel olan geçmişten kopuk olandır. Oysa öyle değil. Belleğin ve anımsamanın modern yapısı geçmişi başka bir anlayışla diri tutar. Modern bir eklemlenme sorunudur. Arada kopuşlar, köktenci yadsımalar bulunabilir. Öncü aramıyoruz. Gerçek o. Ama öncüller önemlidir. Üstelik öncülün önemi insan güç kazandıkça artar. Silik, zayıf ve belirsiz olan için öncülün bir önemi, yararı, katkısı olmaz. Modern sanat, öncüllerin tarihiydi. Güncel sanat tarihini kendisiyle başlatabilir. 1980 sonrası doğan ve yapıtlarını üreten 6 sanatçı yerlerini belirledikten sonra öncüllerine bakıyor. Bakmak kültürel bir bağlam kurmaktır. Bağlam tarihsel olduğu kadar tarih dışı olma niteliğine de sahiptir. Sergi 6 sanatçının bizzat ve teker teker saptadığı 6 öncülü kendilerine bağlıyor."

Sergi, 13 Şubat'a kadar Akbank Sanat'ta ücretsiz görülebilecek.

Hasan Bülent Kahraman, Gülsün Karamustafa, Sanatçı, Akbank, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '6 Sanatçı Öncülünü Arıyor' sergisi Akbank Sanat'ta sanatseverleri bekliyor - Son Dakika


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