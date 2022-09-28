6 SATIR DARBESİNE 3 YIL HAPİS TALEBİ - Son Dakika
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6 SATIR DARBESİNE 3 YIL HAPİS TALEBİ

28.09.2022 10:45

ANKARA'da su dağıtım firması çalışanı Emre Kılıç'ı (32), aralarında çıkan tartışmada satırla 6 yerinden yaralayan müşteri Mustafa S., 'yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

ANKARA'da su dağıtım firması çalışanı Emre Kılıç'ı (32), aralarında çıkan tartışmada satırla 6 yerinden yaralayan müşteri Mustafa S., 'yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya delil olarak girdi.

Olay, 29 Ağustos 2020'de Akyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Su dağıtım firması görevlisi Emre Kılıç, yanındaki 2 çalışan ile birlikte sipariş veren Mustafa S.'ye suyu teslim etti. Mustafa S., aynı binada oturan babaannesi için de su istedi ancak daha sonra vazgeçti. Bunun üzerine Mustafa S. ile firma çalışanları arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Mustafa S., evden aldığı satırla binanın girişinde Emre Kılıç'a saldırdı. Emre Kılıç, sırt ve bacak bölgesine aldığı 6 satır darbesiyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan Emre Kılıç, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Mustafa S., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sonunda Mustafa S. hakkında 'yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Akyurt Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de girdi. Görüntüde Mustafa S.'nin, yanındaki bir kişi ile Emre Kılıç'a saldırdığı, elindeki satırla sırt ve bacak bölgesine vurduğu görüldü. Dava dosyasında Emre Kılıç'ın sırt bölgesindeki yaraların hayati tehlike oluşturacak düzeyde olmadığına ilişkin adli tıp kurumu raporu da yer aldı. Emre Kılıç, yargılamanın 2 yıldır sürdüğünü belirterek, Önce bizden su istediler. Yanımda 16 yaşında iki çalışan vardı. Müşteriler sonra su almaktan vazgeçti. Yanımda çalışan çocuklardan biri 'Ağabey almayacaksanız neden bizi yordunuz' dedi. Bunun üzerine satır alıp geldi. Sırtımdan, omzumdan ve bacağımdan satırla vurarak beni 6 yerimden yaraladı. Adalete güveniyorum dedi.

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Kaynak: DHA

Emre Kılıç, Akyurt, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 SATIR DARBESİNE 3 YIL HAPİS TALEBİ - Son Dakika

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