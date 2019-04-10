Son Dakika Haberleri: 6 - Sekiro: Shadows Die Twice Tam Çözüm / Senpou Temple - Folding Screen Monkeys [60fps]

6 - Sekiro: Shadows Die Twice Tam Çözüm / Senpou Temple - Folding Screen Monkeys [60fps]

53 dakika önce

ekiro Shadows Die Twice Tam Çözüm Bölüm 6 ile karşınızdayız. Bu kez Senpou Temple bölgesine gidiyor ve burada bol bol keşif yapıyoruz.

ekiro Shadows Die Twice Tam Çözüm Bölüm 6 ile karşınızdayız. Bu kez Senpou Temple bölgesine gidiyor ve burada bol bol keşif yapıyoruz.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:12 Kaynak: Youtube
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