6 - Sekiro: Shadows Die Twice Tam Çözüm / Senpou Temple - Folding Screen Monkeys [60fps]

ekiro Shadows Die Twice Tam Çözüm Bölüm 6 ile karşınızdayız. Bu kez Senpou Temple bölgesine gidiyor ve burada bol bol keşif yapıyoruz.

ekiro Shadows Die Twice Tam Çözüm Bölüm 6 ile karşınızdayız. Bu kez Senpou Temple bölgesine gidiyor ve burada bol bol keşif yapıyoruz.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

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