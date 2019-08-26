Son Dakika Haberleri: 6 serbest ticaret pilot bölgesiyle ilgili genel planlama yayımlandı
Son Dakika Güncel Haber

6 serbest ticaret pilot bölgesiyle ilgili genel planlama yayımlandı

1 saat önce

Çin'de yeni kurulacak 6 serbest ticaret pilot bölgesiyle ilgili genel planlama, kısa süre önce Çin Devlet Konseyi tarafından yayımlandı.

6 serbest ticaret pilot bölgesiyle ilgili genel planlama yayımlandı, System.String[]

Planlamaya göre, Shandong, Jiangsu, Guangxi, Hebei, Yunnan ve Heilongjiang dâhil 6 eyalet ile bölgede serbest ticaret pilot bölgelerinin kurulması, yeni çağda reform ve dışa açılma stratejisini ilerletmek için alınan önlem olarak görülmektedir.

Planlamada değişik vurgularla yapılacak farklı reform deneme çalışmaları sıralandı.

Shandong Serbest Ticaret Pilot Bölgesi'nde yeni ve eski gelişme motivasyonlarının dönüşümü, deniz ekonomisinin geliştirilmesi ile Çin-Japonya- Güney Kore yerli ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi gibi önlemler alınmalı.

Jiangsu Serbest Ticaret Pilot Bölgesi'nde ise yurt dışındaki yatırım iş birliğinin artırılması, finansın reel ekonomiye desteğinin pekiştirilmesi ve imalat sektöründe inovasyonun geliştirilmesi gibi konularda önlem alınmalı.

Guangxi Serbest Ticaret Pilot Bölgesi, 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu Projesi ve İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nın entegre edilmesini sağlayan önemli bir kapı işlevi görecek.

Hebei Serbest Ticaret Pilot Bölgesi ise uluslararası ticaret lojistik kavşağı, yeni sanayi üssü, küresel inovasyonun yeni doruğu ve dışa açılan gelişmenin öncüsü haline getirilecek.

Yunnan Serbest Ticaret Bölgesi'nde Kuşak ve Yol ile Yangtze Ekonomik Kuşağı'nın entegre edilmesinin önemli gecidi inşa edilecek.

Helongjiang Serbest Ticaret Pilot Bölgesi ise Rusya ve Kuzeydoğu Asya bölgesel iş birliğinin merkezi haline getirilecek.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hebei, Pilot, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:23 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuyumculardan altın uyarısı: 320 lirayı görecek
Çuval dolusu para verip aldığı araç hayatını kabusa çevirdi Son dakika! MSB, Pençe-3 Harekatında 7 PKK'lının daha öldürüldüğünü açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığını ziyaret etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 19:16:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 6 serbest ticaret pilot bölgesiyle ilgili genel planlama yayımlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]