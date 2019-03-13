6'sı Daha Yıkıldı
22 dakika önce
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yıkılan kaçak yapı sayısı 53'e ulaştı.
Türkiye
'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya
bölgesinde yıkılan kaçak yapı sayısı 53'e ulaştı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Nevşehir
Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü tarafından alınan kararlar sonrasında bugün Uçhisar
'da 2, Ortahisar
'da 3 ve Göreme
'de 1 olmak üzere 6 kaçak yapının yıkımı daha gerçekleştirildi. Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu
Müdürlüğü tarafından 14 Şubat
tarihinden itibaren başlayan yıkım kararları sonrasında bölgede yıkılan kaçak yapıların sayısı 53'e ulaşmış oldu.
(Coşkun Sağlamdin/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 08:21 Kaynak: İHA
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