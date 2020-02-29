6 SİHA daha Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildi - Son Dakika

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6 SİHA daha Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildi
6 saat önce
SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, 6 adet silahlı insansız hava aracının (SİHA) Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:21 Kaynak: DHA
SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, 6 adet silahlı insansız hava aracının (SİHA) Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "6 adet daha Bayraktar TB2 SİHA'yı, Jandarma Genel Komutanlığımıza teslim ettik. Türk savunma sanayii kahraman Mehmetçiğimiz için her gün daha iyisini üretmeye devam edecek. Şehitlerimiz için Vatan için ahdimiz var" ifadelerini kullandı.
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